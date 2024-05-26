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Kasımpaşa - Beşiktaş canlı anlatım izle!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Kasımpaşa - Beşiktaş canlı anlatım izle!

Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bir nebze moral veren siyah beyazlılar sezonu galibiyetle tamamlamanın peşinde.

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