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PFDK'dan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye ceza!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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PFDK’dan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe’ye ceza!

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

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