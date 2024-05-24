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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe zaferin ardından konuştu: Şükürler olsun

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe zaferin ardından konuştu: Şükürler olsun

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzandıkları maçın ardından duygularını paylaştı.

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