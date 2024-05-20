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Beşiktaş, eski futbolcusu Recep Adanır'ı andı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Beşiktaş, eski futbolcusu Recep Adanır’ı andı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Recep Adanır'ı vefatının yedinci yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı.

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