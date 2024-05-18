Beşiktaş'tan Mourinho hamlesi! "Teklifimize sıcak bakıyor"
Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile temasa geçtiklerini ve Portekizli teknik adamın tekliflerine sıcak baktığını açıkladı.
Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel, 2-2 sona eren Hatayspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör adaylarının arasında Jose Mourinho'nun olduğunu dile getiren Yücel, Portekizli teknik adamın gelmeye sıcak baktığını ifade etti.
Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho'nun ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.
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