Beşiktaş'tan Mourinho hamlesi! "Teklifimize sıcak bakıyor"

Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak." ifadelerini kullandı.