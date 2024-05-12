Alanya'da puanlar 1-1 paylaşıldı! Beşiktaş 3.'lük iddiasını kaybetti
Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen siyah beyazlılar, rakibi ile 1-1 berabere kalırken, 3.'lük şansını kaybetti.
CORENDON ALANYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Ahmet Narinç
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Eduardo, Hwang
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muçi, Cenk Tosun, Muleka
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ
24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muçi, ceza sahası dışında Fer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun şutunda, barajı geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
29. dakikada Alanyaspor'un ortadan geliştirdiği atakta Eduardo, topu ceza sahası içinde Hwang ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi çapraz gören noktada çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Hwang gelişine vurdu ama meşin yuvarlak direğin yakınından dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
MAÇTAN NOTLAR...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.
Topraktepe, Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Günok, Svensson, Salih Uçan, Necip Uysal, Muçi, Masuaku'yu Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Onur Bulut ve Muleka ilk oynadı.
Topraktepe, kalede Mert Günok'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta ikilide Salih Uçan ve Gedson yer alırken, hücumda Onur Bulut, Muçi ve Cenk Tosun oynadı. Topraktepe gol yollarında ise Muleka'ya güvendi.
Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
ALANYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 35'inci haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Ahmed Hassan'ın yerine Ui Jo Hwang'i, Efecan Karaca'nın yerine Eduardo'yu, Yusuf Özdemir'in yerine Augusto'yu, Furkan Bayır'ın yerine Fatih Aksoy'u ilk 11'de görevlendirdi.
Tekke, ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Eduardo, Hwang oluşturdu.
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