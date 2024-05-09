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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ghezzal ve Rashica'dan kötü haber

Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Ghezzal ve Rashica’dan kötü haber

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Bu mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükselen siyah-beyazlılarda 2 futbolcu sakatlık yaşadı. Beşiktaş'tan ise resmi açıklama geldi.

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