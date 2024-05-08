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Hasan Arat ve Şenol Güneş zirvesi! Beşiktaş'ta kritik gelişme

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Hasan Arat ve Şenol Güneş zirvesi! Beşiktaş’ta kritik gelişme

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında son düzlüğe girildi. Yerli ve yabancı hoca arayışlarını dört koldan yürüten yönetimin ilk sırasındaki hedefin Şenol Güneş olduğu iddia edildi. Başkan Hasan Arat, siyah beyazlı ekibe unutulmaz 2 şampiyonluk yaşatan tecrübeli hoca ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Fernando Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Şenol Güneş.

Almanya'da Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştiren Hasan Arat, Sergen Yalçın'la da telefonda görüşmüştü.

Sabah'ta yer alan habere göre Hasan Arat, Şenol Güneş'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik adam, 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

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