30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni sportif direktör açıklaması

Son dakika | Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yeni sportif direktör açıklaması

Giriş Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Son dakika | Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan yeni sportif direktör açıklaması

Son dakika haberi...Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arat, sportif direktör adaylarından birinin ise ismini verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA