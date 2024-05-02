02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Süper Lig'de Beşiktaş Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig'de Beşiktaş Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Süper Lig’de Beşiktaş Çaykur Rizespor’u konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın (3 Mayıs Cuma) Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA