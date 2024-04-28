Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Libyalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.