26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta 3 isimle sözleşme yenilendi! Geleceğin yıldızları imzaladı...

Beşiktaş'ta 3 isimle sözleşme yenilendi! Geleceğin yıldızları imzaladı...

Giriş Tarihi: 26.04.2024
ABONE OL
Beşiktaş’ta 3 isimle sözleşme yenilendi! Geleceğin yıldızları imzaladı...

Beşiktaş, genç futbolcuları Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşme sürelerini uzattı. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba düzenlenen törende oyunculara başarılar diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA