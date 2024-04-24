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Serdar Topraktepe'den maç sonu açıklaması: Kendi sahamızda turu geçeceğimize inanıyorum

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Serdar Topraktepe’den maç sonu açıklaması: Kendi sahamızda turu geçeceğimize inanıyorum

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde turu geçeceğimize inanıyorum” dedi.

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