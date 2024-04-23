Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

ÜMRANİYE'YE YÖNETİM ÇIKARMASI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta, siyah beyazlı yöneticiler futbolcularla buluştu.

Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.

Toplantıda Onur Göçmez ile Mete Vardar, siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.

İyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceklerine inandıklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, takım Ankaragücü karşısında başarılar diledi.