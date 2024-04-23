Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de beklenen sonuçları alamayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Siyah beyazlılar bu akşam yarı final ilk maçında Ankaragücü'nün konuğu oluyor. İşte Atv'den naklen yayınlayacak olan maç öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...
Sezona istediği sonuçları alamayarak başlayan ve yönetim ile 5 hoca değiştiren Beşiktaş gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Taraftarına bir kupa hediye etmek isteyen siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'nün konuğu oluyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı Atv'den şifresiz olarak izleyebilir ve ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
Rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Saponara, Bassogog, Sowe
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka
TÜRKİYE KUPASI'NDA 16. RANDEVU
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 16. kez rakip olacak.
İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.
KUPA YOLU
Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibi Konyaspor'u da 2-0'lık skorla geçen Kartal, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti.
Başkent ekibi ise 3. turda Arguvanspor'u 2-0, 4. turda İskenderunspor'u 3-1, 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla eleyerek son adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fenerbahçe'yle eşleşen MKE Ankaragücü, İstanbul ekibini 3-0 yenerek Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi oldu.
ÜMRANİYE'YE YÖNETİM ÇIKARMASI
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta, siyah beyazlı yöneticiler futbolcularla buluştu.
Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.
Toplantıda Onur Göçmez ile Mete Vardar, siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.
İyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceklerine inandıklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, takım Ankaragücü karşısında başarılar diledi.
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