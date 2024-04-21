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Hasan Arat: "Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız"

Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Hasan Arat: Türkiye Kupası’nda hedefimize mutlaka ulaşacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek, "Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek" dedi.

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