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Beşiktaş ZTK yarı finali için hazırlıklarını tamamladı! Rakip Ankaragücü...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Beşiktaş ZTK yarı finali için hazırlıklarını tamamladı! Rakip Ankaragücü...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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