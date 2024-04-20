Feyyaz Uçar’dan teknik direktör açıklaması: Önümüzdeki sezon...

"GÖRÜŞÜLEN YİRMİ HOCANIN ÇOĞUNDAN OLUMLU YANIT ALAMADIK"

Devre arasında başkan Hasan Arat'ın birçok teknik adamla görüştüğünü fakat olumlu geri dönüş alamadığını ifade eden Feyyaz Uçar, "Başkanımızın lafının üstüne laf olmaz. Yüzde 50-50 devam ediyoruz. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu an öncelikli olan şey kupadaki yarı final maçlarımız. Sezon arasında hoca ihtiyacımız olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü, o konuda tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği, sezon başında takımla başlamak isteyen hocalar sebebiyle görüşülen yirmi hocanın çoğundan olumlu yanıt alamadık. Fernando Santos bu cesareti gösterdi. Biz aynı teknik direktör arayışını birkaç hafta içinde başkanımız nezdinde yine başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın teknik ve taktik anlayışına uygun, oyunu sadece kendi alanında kabul eden değil, oyuna hakim olmaya çalışan, rakip alanda oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, dinamik ve mücadeleci kadroya göre bir hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Birçok hocanın adı geçiyor ama şu ana kadar resmi bir görüşme olmadı. Ama mutlaka görüşmeler başlayacak. İyi niyetli olarak teknik adamlar önümüzdeki sezonun planlamasını yaparlar. Yönetimler ve futbolcular hepsi yapar ama skorlar kötü gittiğinde o zaman çok farklı şeyler yapılmak zorunda kalınıyor. Hocamız tabii ki bunun hazırlığını yaptı ama ne yazık ki önümüzdeki sezon yeni bir hocayla başlayacağız" şeklinde konuştu.