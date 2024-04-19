CANLI ANLATIM | Beşiktaş MKE Ankaragücü karşısında 3 puan peşinde!

SİYAH-BEYAZLILAR 7 EKSİK

Siyah-beyazlı akım, bugünkü Ankaragücü müsabakasına tam 7 eksikle çıkacak. Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok, bu maçta forma giymeyecekler. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic de kadroda yer alamayacak. Siyah-beyazlı kulüp dün akşam da 3 ismin daha kadroda olmayacağını açıkladı. Colley, Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov da bu akşamki maçta oynamıyor.