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CANLI ANLATIM | Beşiktaş MKE Ankaragücü karşısında 3 puan peşinde!

Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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CANLI ANLATIM | Beşiktaş MKE Ankaragücü karşısında 3 puan peşinde!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. haftada Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşması oynanıyor. Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar çıkış peşinde. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçları ile devam ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk ediyor.

SİYAH-BEYAZLILAR 7 EKSİK

Siyah-beyazlı akım, bugünkü Ankaragücü müsabakasına tam 7 eksikle çıkacak. Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok, bu maçta forma giymeyecekler. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic de kadroda yer alamayacak. Siyah-beyazlı kulüp dün akşam da 3 ismin daha kadroda olmayacağını açıkladı. Colley, Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov da bu akşamki maçta oynamıyor.

KUPA ÖNCESİ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Başkan ve yöneticiler bu sezon Türkiye Kupası'nı hedef olarak görürken, teknik heyet ve futbolcular da sezonu en az bir kupayla kapatmayı hedeflemiş durumda. Hayal kırıklığı yaşanan sezonu mutlu bitirmek isteyen Beşiktaş, kupada karşılaşacağı A.Gücü'yle ilk kozlarını bu akşam ligde paylaşacak. Bugünkü maçı kazanıp rakibine karşı psikolojik üstünlük elde etmek isteyen Beşiktaş ayrıca 5 maçlık kötü gidişata da son verme niyetinde.

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

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