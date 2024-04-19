19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi

Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
ABONE OL
Beşiktaş-Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki Beşiktaş-Ankaragücü maçında yabancı VAR hakemi olarak Dennis Johan Higler'in görev yapacağını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA