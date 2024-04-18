18 Nisan 2024, Perşembe
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, sezon ortasında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worrall'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi kanca attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:09
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