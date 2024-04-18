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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, sezon ortasında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worrall'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekibi kanca attı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:09
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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall'a talip çıktı. Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma katılan Worrall'a Championship'te mücadele eden İngiliz ekibi Middlesbrough kulübünün talip olduğu belirtildi.

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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek deneyimli savunmacı Worrall için Beşiktaş'ın sezon sonu alacağı kararı bekleyecek.

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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor

Worrall'ın kalan maçlarda göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.

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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor

Bu doğrultuda İngiliz ekibi, 27 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'ta devam etmemesi durumunda Nottingham'a istenilen bonservis bedelini ödeyip sezon sonunda bu transferi olumlu noktalamayı hedefliyor.

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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Devre arası geldi yollar ayrılıyor

Ocak ayından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Worrall, Siyah-beyazlılar ile 4 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.