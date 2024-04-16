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Samet Aybaba: Elimizde çürümüş bir takım var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Samet Aybaba: Elimizde çürümüş bir takım var

Beşiktaş haberleri bugün...Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Biz yeniden yapılanıyoruz, elimizde çürümüş bir takım var, bu kolay değil' ifadelerini kullandı.

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