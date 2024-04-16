16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'a kötü haber

Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'a kötü haber

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’dan Beşiktaş’a kötü haber

Son dakika Beşiktaş haberleri bugün... Beşikaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA