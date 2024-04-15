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Beşiktaş Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'ın maaş ve tazminatlarını açıkladı

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Beşiktaş Fernando Santos ile Rıza Çalımbay’ın maaş ve tazminatlarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu döneminde sözleşmesi feshedilen teknik direktörler Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'a ödenen maaş ve tazminatları açıkladı. İşte detaylar...

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