Semih Kılıçsoy tarihe geçecek! Beşiktaş'ın kasası dolup taşıyor | Dünya devi peşine düştü
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerini karşılayamayan ve taraftarını memnun edemeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte sezonun tek kazancı olan genç yıldız Semih Kılıçsoy için dünya devleri sıraya girdi. Habere göre, Kılıçsoy Türk futbol tarihi rekorunu kırabilir. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY BOMBASI!
Beşiktaş'ta bu sezon as takımda forma giymeye başlayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayı 29 maçta terletti.
İSTATİSTİKLERİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Oynadığı tüm karşılaşmalarda taraftarın sevgisini kazanan genç golcü, 11 gol ve 2 asist yaptı.
DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Oldukça kötü geçen sezonda Beşiktaş için tek kazanç olan Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın da önemli takımlarını peşine taktı.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
Avrupa'da birçok takımın dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için özellikle Manchester City, Borussia Dortmund ve Frankfurt ilgisi bulunuyor.
BOMBA İDDİA!
Tv100'ün haberine göre; Semih için son olarak ortaya bomba bir PSG iddiası atıldı.
Fransız devi PSG uzun zamandan bu yana yana gelecek vaat eden bir forvet arıyordu. Fransız devinin aradığı ismi Beşiktaş'ta bulduğu iddia edildi.
50 MİLYON EURO İSTEK!
Hasan Arat ile iyi ilişkileri olan Al-Khelaifi, siyah beyazlıların 50 milyon euro istediği futbolcuyu takımında görmek istiyor.
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