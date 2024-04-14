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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

2023-24 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu. Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçında ilk yarıyı Beşiktaş Safi Çimento 19-14 önde kapattı. Karşılaşmayı da 40-31 kazanan Beşiktaş Safi Çimento 2023-2024 sezonu Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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