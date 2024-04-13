13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı

Beşiktaş Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Beşiktaş Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi.

Beşiktaş, Süper Lig'deki Samsunspor maçının ardından Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.

"HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

SEZON SONUNA KADAR GÖREV SERDAR TOPRAKTEPE'NİN!

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla. Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA