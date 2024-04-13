Beşiktaş Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi.
Beşiktaş, Süper Lig'deki Samsunspor maçının ardından Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.
"HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
SEZON SONUNA KADAR GÖREV SERDAR TOPRAKTEPE'NİN!
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla. Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.
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