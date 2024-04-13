Beşiktaş Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı

SEZON SONUNA KADAR GÖREV SERDAR TOPRAKTEPE'NİN!

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla. Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.