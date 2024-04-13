CANLI | Beşiktaş - Samsunspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Samsunspor maçı muhtemel ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fernando Santos'un mücadele öncesinde sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak. RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
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