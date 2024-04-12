12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Ante Rebic ameliyat olacak

Beşiktaş'ta Ante Rebic ameliyat olacak

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
Beşiktaş’ta Ante Rebic ameliyat olacak

Beşiktaş, Ante Rebic'in lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan’da bir operasyon geçireceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA