Beşiktaş finalde kaybetti Avrupa ikincisi oldu

HASAN ARAT VE HÜSNÜ ÖZYEĞİN DE MAÇI İZLEDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Londra'daki maçı salondan takip etti.

Karşılaşma öncesinde soyunma odasına giden ve oyuncularla konuşan Arat, karşılaşmayı siyah-beyazlı yöneticiler ve iş adamı Hüsnü Özyeğin ile birlikte büyük bir heyecan içinde izledi.

Maç sonrası İngiliz ekibine kupası verilirken Beşiktaşlı oyunculara ise madalyaları takdim edildi.