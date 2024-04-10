Beşiktaş finalde kaybetti Avrupa ikincisi oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olan Beşiktaş BOA, ilk maçı 7 sayı farkla kazanmasına rağmen 11 sayı ile mağlup olarak kupada ikinci oldu.
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine 81-70 mağlup oldu.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 7 sayı farkla kazanan siyah-beyazlı ekip rövanşı 11 sayı farkla kaybederek şampiyonluk şansını kaçırdı.
Copper Box Arena'daki karşılaşmaya ev sahibi takım 4-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlı takım ilk bölümde dış atışlardan bulduğu sayılarla ayakta kaldı. İngiliz ekibi 8. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 23-13. Beşiktaş, ilk çeyreğin son bölümünde bulduğu 4 sayıyla, farkı 6'ya indirerek ikinci çeyreğe girdi: 23-17.
İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş 14. dakikada 27-27'lik eşitliği yakaladı. 29-29'dan sonra hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip rakibinin 10-0'lık serisine engel olamadı: 39-29. London Lion, soyunma odasına da 45-35'lik üstünlükle gitti.
Beşiktaş ikinci yarıya Li'nin 2 sayılık basketiyle başladı. Savunma sertliğini arttıran siyah-beyazlı ekip 24. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 47-44. İngiliz ekibi bir ara farkı 11 sayıya çıkarsa da çeyreğin son bölümünde toparlanan Beşiktaş, üçüncü çeyrek sonunda farkı 5'e düşürdü: 60-55
Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 1 sayıya indirdi: 60-59. Üç önemli oyuncusunun 5 faulle kenara gelmesiyle zorlanan siyah-beyazlı ekip rakibinin son dakikalardaki sayıların engel olamadı ve salondan 81-70 mağlup ayrıldı.
BAŞANTRENÖR AZİZ AKKAYA OYUN DIŞINDA KALDI
Beşiktaş BOA Başantrenörü Aziz Akkaya, iki teknik faul alarak oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın bitimine 2 dakika kala ikinci teknik faulünü alan Aziz Akkaya, kalan bölümde takımının başında olamadı.
HASAN ARAT VE HÜSNÜ ÖZYEĞİN DE MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Londra'daki maçı salondan takip etti.
Karşılaşma öncesinde soyunma odasına giden ve oyuncularla konuşan Arat, karşılaşmayı siyah-beyazlı yöneticiler ve iş adamı Hüsnü Özyeğin ile birlikte büyük bir heyecan içinde izledi.
Maç sonrası İngiliz ekibine kupası verilirken Beşiktaşlı oyunculara ise madalyaları takdim edildi.
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