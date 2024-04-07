Beşiktaş'ta biletler kesildi! Fernando Santos ile birlikte 7 oyuncu...
Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezon başından şimdiye kadar tam 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, son olarak göreve getirdiği Fernando Santos ile de istediği sonuçları alamadı. Portekizli hocayla da yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta tam 7 oyuncu da takımdan ayrılacak. İşte detaylar...
Süper Lig'de normal sezonun heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasında da galibiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlı takımda Portekizli teknik direktör Fernando Santos sorgulanmaya başladı.
SEZON BAŞINDAN BERİ 4 HOCA!
Bu sezon tam 4 hoca değiştiren Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Fernando Santos'u getirmişti.
Önümüzdeki sezonda tecrübeli teknik direktörle devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
9 OYUNCU TAKIMDA KALACAK
Siyah-beyazlı ekibin takımın kiralık gönderilen isimlerle birlikte tam 20 yabancı futbolcu var. Bu oyunculardan 9'u büyük olasılıkla kadroda kalacak.
Kontratları devam eden Colley, Gedson, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Muçi, Chamberlain ve Amir ve yerli statüsünde oynayan Bakhtiyor Zaynutdinov takımda kalacak.
BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILIYOR
Kadro planlamasına şimdiden başlayan yönetim, takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırma kararı aldı.
İŞTE GELECEĞİ HENÜZ NETLEŞMEMİŞ OYUNCULAR
MULEKA
AMARTEY
SVENSSON
TAKIMDAN AYRILACAK OYUNCULAR
ROSIER
ONANA
MONTERO
HASIC
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