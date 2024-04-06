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Beşiktaş hazırlık maçında geriden geldi! Beşiktaş 2-1 İstanbulspor

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Beşiktaş hazırlık maçında geriden geldi! Beşiktaş 2-1 İstanbulspor

Beşiktaş, Süper Kupa sebebiyle lige verilen arada İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

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