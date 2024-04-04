Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kara Kartal zorlu deplasmanda Başakşehir ile yenişemedi
Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk oldu. Kara Kartal, uzatma dakikalarında yediği golle üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.
86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
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