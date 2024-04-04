Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kara Kartal zorlu deplasmanda Başakşehir ile yenişemedi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.