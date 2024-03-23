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Beşiktaş hazırlık maçında farka koştu! Kartal'dan gol yağmuru

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Beşiktaş hazırlık maçında farka koştu! Kartal’dan gol yağmuru

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Karadağ ekibi Buducnost'i S-1'lik skorla mağlup etti. Siyah beyazlıların gollerini Gedson, Umut Meraş, Ghezzal, Aboubakar ve Worrall attı. İşte detaylar...

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