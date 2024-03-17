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Beşiktaş'ı şoke eden Antalyaspor yenilgisi! Genç yıldız Muci'den eleştiri: Cevabı zor

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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Beşiktaş’ı şoke eden Antalyaspor yenilgisi! Genç yıldız Muci’den eleştiri: Cevabı zor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmandan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Muci geliştirilmesi gereken yönlere değindi.

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