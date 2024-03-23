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Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Sözleşmesinde opsiyon kaldırıldı...

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Beşiktaş’ta Ghezzal gelişmesi! Sözleşmesinde opsiyon kaldırıldı...

Beşiktaş, Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki "20 resmi maça çıkarsa sözleşmesi uzar" opsiyonunu kaldırdı. Ghezzal, Beşiktaş ile 114 maça çıktı ve 16 gol, 32 asistlik performans sergiledi.

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