CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Antalyaspor maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Fernando Santos'un kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği ilk 11 beli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasıdna Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak.
AL MUSRATI DAHİL 5 SAKAT
Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda tam 8 oyuncu kadroda yer almayacak. Geçirdikleri sakatlık sonrası ameliyat olan Alex Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic sezonu kapatmıştı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Salih ve Al Musrati de bugünkü Antalya maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku da, G.Antep maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştükleri için bu önemli maçta görev alamayacak.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy, bugün oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
İÇ SAHADA 26 PUAN TOPLADI
Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 14 iç saha müsabakasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Evinde 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 12 gol gördü.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Worrall, Omar, Serkan Emrecan, Amertey, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih
ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Saric, Safuri, Van de Streek, Larsson, Buksa
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