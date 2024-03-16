CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Antalyaspor maçı ilk 11’leri…

AL MUSRATI DAHİL 5 SAKAT

Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda tam 8 oyuncu kadroda yer almayacak. Geçirdikleri sakatlık sonrası ameliyat olan Alex Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic sezonu kapatmıştı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Salih ve Al Musrati de bugünkü Antalya maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku da, G.Antep maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştükleri için bu önemli maçta görev alamayacak.