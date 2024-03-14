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Beşiktaş EuroCup Kadınlar'da finalde

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Beşiktaş EuroCup Kadınlar’da finalde

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup yarı final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.

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