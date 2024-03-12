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Beşiktaş'a FIFA'dan ceza! Tyler Boyd davasında 956 bin Euro'luk fatura!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Beşiktaş’a FIFA’dan ceza! Tyler Boyd davasında 956 bin Euro’luk fatura!

Son dakika haberleri.. Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizle birlikte 956 bin euro ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile kararı duyurdu.

İşte o açıklama;

''12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.''

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