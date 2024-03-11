CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.