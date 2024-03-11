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CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş CANLI ANLATIM Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kritik deplasman öncesi Fernando Santos'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur, Rebic Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında sezonu kapatan ve lisansı çıkarılmayan Amir Hadziahmetovic ile sakatlığı bulunan Alex Oxlade- Chamberlain de yok.

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

GAZİANTEP FK:

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Mustari, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muçi, Semih

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