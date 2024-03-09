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Aboubakar’dan mesaj alan Emir’in büyük heyecanı kamerada

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Aboubakar’dan mesaj alan Emir’in büyük heyecanı kamerada

Düzce'de günlük hayatta giydiği tişörtüne Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın adını kendi el yazısı ile yazarak cuma namazına giden Muhammed Emir Sönmez'e (9) Aboubakar videolu mesaj yolladı. Yıldız futbolcu mesajında Muhammed Emir'e selam gönderip, onu sevdiğini söyledi. Minik taraftar, Aboubakar'ın kendisine gönderdiği videoyu cep telefonuna sarılarak büyük bir heyecanla izledi. Heyecandan konuşamadığını ifade eden Sönmez, görüntüleri ilk başta montaj sandığını söyledi.

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