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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı BKT Avrupa Kupası’nda çeyrek finalde!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda konuk olduğu İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 80-78 yenerek çeyrek finale çıktı.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda konuk olduğu İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 80-78 yenerek çeyrek finale çıktı.

Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, ikinci periyotta etkili hücum ederek skora denge getirdi ve devre arasına 36-36 eşitlikle gidildi.

Turnuvanın son şampiyonu Dreamland Gran Canaria, başa baş mücadelenin ikinci devrede de sürdüğü karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçti. Final periyodunda etkili hücum performansı sergileyen ve son iki dakikada pota altını iyi kullanarak skor üreten Beşiktaş Emlakjet, mücadeleden 80-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son 8 takım arasına kalan siyah-beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in rakibi oldu.

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