Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı BKT Avrupa Kupası’nda çeyrek finalde!

Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, ikinci periyotta etkili hücum ederek skora denge getirdi ve devre arasına 36-36 eşitlikle gidildi.