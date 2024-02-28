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Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar! Özel görüşme yapılacak

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Beşiktaş’ta gündem Vincent Aboubakar! Özel görüşme yapılacak

Uzun süren kadro dışı serüveni sonrası takıma dönen Kamerunlu yıldızın bir türlü istediği olmuyor. Galatasaray maçına moralsiz hazırlanan Vincent Aboubakar'la özel bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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