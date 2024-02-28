Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Siyah-beyazlılar, bugün çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kara Kartal'da hedef sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmak. Bu mücadelede düdük ise Ali Şansalan'da olacak.