Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Önceki turlarda Eyüpspor ve Antalyaspor'u yenen Beşiktaş, bu akşam Konyaspor'u yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor
Fernando Santos önderliğinde şubat ayında çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen ve son olarak ligde İstanbulspor'u deviren Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
Siyah-beyazlılar, bugün çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kara Kartal'da hedef sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmak. Bu mücadelede düdük ise Ali Şansalan'da olacak.
BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Omar, Worral, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Aboubakar
Tümosan Konyaspor: Slowik, Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi
KADRODA REVİZYON
Teknik direktör Fernando Santos'un oyuncularından hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisini akıllarından çıkarmalarını ve Konyaspor maçına odaklanmalarını istediği belirtildi.
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