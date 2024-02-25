CANLI | İstanbulspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) İstanbulspor – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş, İstanbulspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fernando Santos'un kritik maçta sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
SÜPER LİG'DE 50. RANDEVU
Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 OYUNCU KART SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
İSTANBULSPOR 20 YILDIR KAZANAMIYOR
Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
İSTANBULSPOR:
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al, Mustari, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih
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