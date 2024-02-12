Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’dan Beşiktaş’a büyük jest! Muçi transferinin perde arkası! 5 milyon euroluk asist

Milliyet'in haberine göre; Muçi'nin peşini bırakmayan Avrupalı bazı kulüplerin sezon sonu Beşiktaş'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandıkları da ileri sürüldü. Muçi'ye ciddi bir yatırım yapan siyah-beyazlıların, Arnavut futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmedikleri de aktarıldı.





Bu arada Ernest Muçi ve Joe Worrall'ın bugün Kayserispor deplasmanında ilk 11'de yer alacakları ifade edildi. Al-Musrati'nin ise yedek soyunması bekleniyor.