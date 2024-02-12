Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan Beşiktaş'a büyük jest! Muçi transferinin perde arkası! 5 milyon euroluk asist
Beşiktaş haberleri bugün... Siyah beyazlı yönetiminin Legia Varşova'dan transferi Arnavut oyuncu Muçi operasyonunun perde arkası belli oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, transfer için bizzat devreye girerek oyuncunun Beşiktaş'a gitmesi yönünde aracı oldu. Varşova kulübü 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen 10 milyon euroya genç yıldızı siyah beyazlı ekibe gönderdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Ernest Muçi transferinde Beşiktaş'a 5 milyon euroya yaklaşan bir jestte bulunduğu belirlendi.
Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Arnavut yıldız için Legia Varşova'ya 10 milyon euroluk resmi teklif yaparken ilk planda olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Hasan Arat bu gelişme üzerine yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Duda'yı arayarak Legia Varşova'nın ikna edilmesi konusunda destek istedi.
Ernest Muçi'yi Avrupa'dan gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova'nın, Başkan Arat'ın Cumhurbaşkanı Duda'yı devreye sokması üzerine geri adım attığı ve 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Muçi'nin peşini bırakmayan Avrupalı bazı kulüplerin sezon sonu Beşiktaş'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandıkları da ileri sürüldü. Muçi'ye ciddi bir yatırım yapan siyah-beyazlıların, Arnavut futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmedikleri de aktarıldı.
Bu arada Ernest Muçi ve Joe Worrall'ın bugün Kayserispor deplasmanında ilk 11'de yer alacakları ifade edildi. Al-Musrati'nin ise yedek soyunması bekleniyor.
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