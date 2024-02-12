CANLI | Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kayserispor - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 27, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrılırken 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 74 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.