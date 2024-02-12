CANLI | Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kayserispor - Beşiktaş maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Kritik karşılaşma öncesinde Fernando Santos'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU
Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 27, Kayserispor 10 kez sahadan galip ayrılırken 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 74 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
KARTAL SON 7 MAÇTA RAKİBİNE PUAN VERMEDİ
Beşiktaş, Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı son 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak rakibine puan vermedi. Kayserispor, rakibini en son 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 3-1'lik skor ile mağlup etmişti. Söz konusu süreçte siyah-beyazlılar 17 gol kaydederken, kalesinde de 6 gol gördü. Beşiktaş'a karşı sahasında oynadığı son 3 müsabakadan da mağlup ayrılan Kayserispor, bu maçı kaybetmesi halinde, rakibine karşı sahasında en uzun seriyi yaşayacak.
FERNANDO SANTOS SİFTAH PEŞİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.
BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesi Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Kayserispor:
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk, Semih
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