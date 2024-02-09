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Beşiktaş iki transferi TFF'ye bildirdi

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Beşiktaş iki transferi TFF’ye bildirdi

Son dakika haberi... Beşiktaş transferin son gününde hareketli saatler geçiriyor. Siyah beyazlılar Braga'nın ön liberosu Al Musrati ve Legia Varşova'nın 10 numarası Ernest Muci'nin transferleri için TFF'de lisans kaydı açtırdı.

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