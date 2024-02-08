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ZTK'da Antalyaspor-Beşiktaş maçı | Son 16 turunda zorlu mücadele

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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ZTK’da Antalyaspor-Beşiktaş maçı | Son 16 turunda zorlu mücadele

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. VAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak. Beşiktaş'ta 8 isim maçta süre alamayacak.

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