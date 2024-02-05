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Beşiktaş yeni transferi açıkladı!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2024
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Beşiktaş yeni transferi açıkladı!

Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz oyuncunun kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.

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