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Son dakika | Beşiktaş Trabzonspor derbisiyle ilgili flaş karar

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Son dakika | Beşiktaş Trabzonspor derbisiyle ilgili flaş karar

Son dakika haberi...Beşiktaş Kulübü, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre; Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı.

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